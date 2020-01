Mãe entrega arma que filho guardava em casa

PUBLICIDADE 

Uma mãe que mora em uma casa na quadra 118 de Santa Maria entregou a policiais militares, no fim da tarde da última sexta-feira (17), uma arma de fabricação caseira que pertencia a seu filho.

Os policiais foram acionados via Copom para possível posse irregular de arma de fogo. No local indicado, uma senhora apontou onde tinha uma arma em sua casa e disse que era de seu filho que, no momento, não estava em casa.

Os militares recolheram o armamento e realizaram a apreensão na delegacia.

Com informações da PMDF