Mãe é morta a facadas pelo marido e filho fica ferido ao tentar defendê-la, em Luziânia

Uma mulher, de 47 anos, foi morta a facadas na zona rural de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O marido dela é o principal suspeito do crime, que aconteceu na última sexta-feira (23), no povoado de Samambaia. O filho da vítima, um homem de 33 anos, tentou intervir e acabou sendo ferido.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Milton Vieira Costa, de 57 anos, desferiu vários golpes de faca na companheira, Nelci de Ataíde Espíndola, com quem era casado há mais de 30 anos.

Durante a briga, o filho do casal, dmilton Espíndola da Costa, tentou intervir, mas acabou sendo atingido por uma das facadas. O filho conseguiu fugir de carro e procurar ajuda. Posteriormente, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Luziânia.

O suspeito foi encontrado morto pela polícia na manhã seguinte após o crime. Os militares acreditam que o homem tirou a própria vida. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve começar a ouvir testemunhas nesta semana.