Lotérica de aposta vencedora desta quarta (24) já registrou ‘fézinha’ do presidente

Se o vencedor da aposta do sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira (24) teve sorte em fazer seu jogo na lotérica Cruzeiro do Sul, no Cruzeiro Velho, o mesmo não se pode falar do presidente Jair Bolsonaro, que registrou duas apostas no mesmo local em dezembro de 2019.

A loja é localizada entre dois comércios voltados para a venda de artigos militares. Na época, Bolsonaro realizou dois jogos de R$ 4,50 para um prêmio estimado em R$ 300 milhões.

Nesta quarta, o vencedor levou o prêmio de R$ 43.269.740,25. Os números sorteados foram: 15, 16, 20, 38, 40 e 58. Com prêmios de quina e quadra, ao todo, foram pagos R$ 56.575.611,00 aos vitoriosos.