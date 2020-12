Lançamento do projeto Brasília Iluminada acontece nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

No ano em que a Brasília completa 60 anos, o Governo do Distrito Federal (GDF) une a magia e as luzes de Natal com a história da capital federal no projeto Brasília Iluminada, que será oficialmente inaugurado nesta sexta-feira (18/12) na Praça do Buriti. A programação, que prevê shows de luzes diariamente, com projeção acompanhada de música, vai até 17 de janeiro.

O projeto Brasília Iluminada – Capital da Esperança vai iluminar a Esplanada dos Ministérios, passando pela Praça e pelo Palácio do Buriti até chegar à Praça do Cruzeiro/Rainha da Paz e estender as comemorações também para as regiões administrativas, com o Trenó Luz levando o Papai Noel para abrilhantar o Natal de crianças e adultos de todo o Distrito Federal.

O lançamento do projeto começa às 17h30 na Praça do Cruzeiro, com a participação da Orquestra Filarmônica de Brasília. Às 18h30, haverá apresentação do Coral Orquestra Filarmônica de Brasília. Em seguida, um show de fogos de artifício na Praça do Buriti comemora o acendimento das luzes de Natal.

Além de embelezar a cidade e encantar quem visitar as diversas instalações que se estendem pelo Eixo Monumental, o Natal Iluminado terá impactos positivos que vão desde o incentivo à economia local e a geração de renda até o incremento ao Turismo. É por isso que o projeto, capitaneado pela Secretaria de Economia, foi construído em conjunto com as secretarias de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Social.

No total, serão mais de mil postos de trabalho de forma direta, com 100% mão de obra contratada sendo local. “Brasília merece um presente como este, de uma dimensão jamais vista em anos anteriores. Teremos nossa cidade bonita e iluminada para que as famílias possam aproveitar a magia do Natal e celebrar com seus entes queridos com essa mensagem de luz e esperança para 2021”, afirma André Clemente, titular da Economia.

O projeto também é comemorado pelo incremento do turismo local, afetado intensamente pela pandemia do novo coronavírus. “Este é um projeto que nunca aconteceu em Brasília e que chega em um momento de agradecer por um ano de superação e muitos desafios. Ver os nossos pontos turísticos iluminados mostra a força do nosso setor em transformar a realidade de uma cidade e o quanto nossa capital está se consolidando como destino”, acredita a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça.

O olhar atento da primeira dama e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha, garantiu que o acesso ao projeto fosse totalmente gratuito e que ele assegurasse o acesso de pessoas com necessidades especiais, assim como idosos e crianças. “Neste ano totalmente atípico, em que o mundo se encontra em um situação tão vulnerável em razão de um vírus, é importante voltarmos o nosso olhar para o próximo. Sendo assim, o projeto garantirá acessibilidade e oportunidade para que todos possam celebrar o espírito de Natal”, esclareceu Mayara.

O projeto prevê também ações de promoção do artesanato e da cultura local e tem grande preocupação com a sustentabilidade, as conexões solidárias, o atendimento humanizado e a segurança do público e dos colaboradores em relação à pandemia.

“Neste Natal diferente, depois de um 2020 tão inesperado, nos deixemos surpreender pelas luzes que agora enfeitam a cidade, e desejar que sejam auspícios para um ano novo que se aproxima cheio de esperança”, acrescenta o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues.

Além das secretarias, o projeto também contou com a participação dos deputados distritais, que garantiram recursos para o financiamento do Natal Iluminado.

Conceito

O projeto une o conceito de Brasília Iluminada – pela capital do país ser a esperança para todo o Brasil – com a celebração dos 60 anos de Brasília. A decoração valoriza elementos que caracterizam os traços da identidade brasiliense, como a arquitetura e o cerrado.

O projeto compreende dez eixos: Árvore Sonho e Realidade, árvores decorativas, Espaço Luz, Quadrante dos Presentes, Bolas Decorativas, Túneis Flor do Cerrado e Pórticos de Entrada, Praça do Buriti, point cultural Céu de Brasília, presépio virtual Luz do Mundo e o Trenó Luz. Totalizando 415.770 m² de área implantada com todos os eixos do projeto, a iniciativa é inédita na capital.

Devido às medidas de isolamento social impostas pela pandemia, o público deverá manter o distanciamento de pelo menos dois metros entre as pessoas. Será obrigatório o uso de máscara pelos visitantes e colaboradores.

As informações são da Agência Brasília