Lançado edital para construção do Hospital Oncológico de Brasília

Na manhã desta quinta-feira (7), foi publicado, nos diários Oficiais da União (DOU) e do Distrito Federal (DODF), o edital para construção do Hospital Oncológico de Brasília. A unidade será construída ao lado do Hospital da Criança de Brasília, em um terreno de 40 mil m².

O Hospital Oncológico terá 152 leitos de internação, 20 leitos de UTI e capacidade para realizar até nove mil atendimentos por ano. A obra custará, aproximadamente, R$ 120 milhões (R$ 119.772.956,98) e será custeada pela Caixa Econômica Federal.

O projeto arquitetônico foi totalmente elaborado pela Diretoria de Edificação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). O presidente da companhia, Candido Teles, considera uma honra atuar na execução desse projeto. “Nossos engenheiros e arquitetos trabalharam com amor; afinal, essa unidade será a primeira a especializada no tratamento de câncer no Distrito Federal e, com toda certeza, referência para o Brasil”, comenta.

“Esta foi uma promessa de campanha do governador Ibaneis Rocha. Com muito empenho e dedicação, conseguimos reaver o financiamento da Caixa que estava praticamente perdido”, explica o secretário de Obras, Luciano Carvalho. “Trata-se de importante obra para reforçar o sistema de saúde do DF”, conclui.

Para o secretário de Saúde, Francisco Araújo, o Hospital Oncológico é mais uma conquista da saúde pública do DF e será fundamental para o tratamento dos pacientes da capital.

