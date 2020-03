Lago Sul é a região com maior média de casos de Covid-19 no DF

PUBLICIDADE 

O Lago Sul é a região administrativa do Distrito Federal que apresenta, até então, a maior média de infecção pelo novo coronavírus. A informação consta no último boletim da Secretaria de Saúde, divulgado no sábado (28).

De acordo com o documento, o Lago Sul apresentava, até 17h de sábado, 44 casos de infecção pelo Covid-19. O número representa uma incidência de 145,12 casos para cada 100 mil habitantes.

O Plano Piloto segue sendo a RA com mais casos. Até o momento, são 73 pessoas infectadas. A incidência, no entanto, é bem mais baixa do que a do Lago Sul: 31,70 para cada 100 mil habitantes.

Águas Claras segue em terceiro no número de casos, com 25. Sudoeste/Octogonal soma 23, e o Guará, 12.

Recanto das Emas, Varjão, Candangolândia, Riacho Fundo II, Cidade Estrutural, Fercal, Planaltina, Itapoã, Brazlândia e Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (Saan) seguem sem registros do novo coronavírus. Em comparação ao boletim anterior, divulgado na quinta (26), Santa Maria subiu de zero para um caso. Também há mudança em Planaltina: a RA apresentava dois casos, e agora tem zero.