L4 Sul recebe muretas metálicas

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF) substituiu, nesta segunda-feira (8), 812 metros de defensas metálicas na via L4 Sul, apenas na primeira semana de junho. As defensas são um sistema de proteção que absorve e desacelera o veículo em caso de colisão nas estradas. A troca foi motivada em razão de danos causados por uma série de batidas.

O engenheiro-chefe do 2º Distrito Rodoviário do DER/DF, Roberto Lêda, explicou que as defensas são instaladas em lugares críticos, como em curvas acentuadas e em locais de desníveis, de maneira a evitar que os carros saiam da pista. “Também para proteger o pedestre”, acrescentou o engenheiro.

Os pontos que receberam a proteção na via L4 Sul foram os viadutos próximos à sede da Procuradoria-Geral da República e o que dá acesso à Ponte JK. A instalação dos novos equipamentos foi rápida e com o mínimo de impacto na pista, que tem alto fluxo de veículos. Foram apenas três dias de trabalho.

“A última intervenção tem mais de seis anos. O nosso departamento gerencia onde devem ser feitos os reparos ou substituição, assim como as demandas que chegam por meio da ouvidoria”, acrescentou Roberto Leda. O serviço não tem uma periodicidade definida, ou seja, é feito sempre que se verifica sua necessidade.

Com informações da Agência Brasília

