Junta Comercial trabalha com RA’s para abertura de empresas

Uma das missões que a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis.DF) recebeu quando veio para a gestão do governo local foi melhorar e agilizar o processo de abertura de empreendimentos na capital do país.

Nesta quarta-feira (5), o vice-presidente João Vicente Feijão, a coordenadora de Integração, Juliana Dato, e o gerente de Inovação Tecnológica, Rafael Linhares, começaram o trabalho de visitar as administrações para conhecer os problemas em cada cidade em relação ao sistema de registro e licenciamento de empresas (Sistema Integrar), que agora está sob a gestão da autarquia. A ideia é levantar todas as demandas e elaborar soluções gerais.

Em menos de seis meses, todos os serviços da autarquia foram digitalizados, reduzindo o tempo de análise de, em média, um mês para menos de três horas. Agora começa outra etapa: auxiliar no aprimoramento e padronização da entrega nas administrações.

“Vamos entender as dificuldades que cada região enfrenta para podermos melhorar o sistema e facilitar a jornada do empreendedor”, afirmou Juliana. Hoje, as conversas envolveram representantes de Planaltina, Sobradinho I e Sobradinho II.

No encontro com o administrador de Planaltina, Gilson Amorim Sobrinho, e o servidor Sérgio Túlio, atualmente responsável pela área de licenciamento de empresas, os representantes da Jucis.DF ouviram as principais dificuldades na região administrativa, como a indicação de endereços, pois a região envolve áreas urbanas e rurais. “Esse alinhamento das administrações com a Junta Comercial é muito importante, pois essa aproximação só irá somar e dar mais agilidade na abertura de empresas”, reforçou o administrador.

Em Sobradinho I, também foram apontadas dificuldades em relação ao preenchimento do campo de endereços no sistema. “É muito bom esse contato de vocês, pois também temos esse interesse em melhorar e agilizar o deferimento da viabilidade de novos negócios”, ressaltou o chefe de gabinete da Administração Regional de Sobradinho I, Cícero Lima.

Problemas em relação ao ordenamento territorial foram apontados pelos servidores da Administração Regional de Sobradinho II. “A administração é uma ponta do processo, pois estamos em contato com o pequeno e o grande empresário. Então ouvimos todas as reclamações deles, inclusive sobre a divulgação sobre como fazer o registro”, disse o chefe de gabinete, Joaquim Dutra.

Agência Brasília