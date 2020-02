Jovem de Brasília morre afogado em praia do Espírito Santo

PUBLICIDADE 

Uma vítima de afogamento na última sexta-feira (7), na Praia de Itaparica, Espírito Santo, foi encontrada na tarde desta segunda-feira (10) por banhistas, que acionaram o Corpo de bombeiros.

O corpo é de um jovem de 19 anos, morador de Brasília e lutador de Taekwondo. Ele estava no participando de um Grand Slam da modalidade em Vila Velha, e foi encontrado próximo a uma colônia de pescadores. A identificação do corpo foi feita pelo treinador do jovem, o Mestre Andreison Siqueira Gomes, de 44 anos.

O advogado Pedro Adrian Gramajo, 50, que é pai de um dos atletas que participou da competição, também representa a família de Lucas, que ficou em Brasília.

Os representantes esperam por uma autorização judicial para o reconhecimento oficial do corpo, que acontecerá na manhã desta terça-feira (11). O documento serve como uma autorização, já que nem o advogado, nem treinador, são parentes de primeiro grau da vítima.

O corpo do turista foi encontrado próximo a uma colônia de pescadores e, logo em seguida, banhistas acionaram o Corpo de Bombeiros para fazer a retirada e levá-lo para a areia. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vila Velha, onde passará por perícia da Polícia Civil.

A expectativa é de que o corpo de Lucas chegue na capital federal na terça-feira.