José Gomes sofre acidente de carro neste sábado (23)

O deputado distrital José Gomes (PSB-DF) sofreu um acidente de carro na manhã deste sábado (23). Gomes voltava de São José do Rio Preto-SP pela BR-153, na altura de Frutal-MG, quando veio a capotar duas vezes.

Além de Gomes, seu motorista João Vitor Mazetto também estava no veículo. Contudo, no momento do acidente, era o deputado quem dirigia. Conforme nota da assessoria, o parlamentar tentou desviar de um caminhão desgovernado. “O veículo aquaplanou, vindo a capotar por duas vezes”, disse o staff.

Gomes e seu motorista passam bem. O deputado foi atendido no Hospital Frei Gabriel, em Frutal-MG, e já recebeu alta. O condutor do veículo foi encaminhado a um hospital de Barretos-SP para realizar exames, mas está fora de perigo.