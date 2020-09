Jardim Botânico: GDF libera áreas de visitação, mas piqueniques e reuniões ainda estão vetados

PUBLICIDADE

No Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (14) o Governo do Distrito Federal (GDF) liverou alguns espaços do Jardim Botânico e manteve o veto de reabertura para outros locais e atividades com o intuito de evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

O local foi reaberto no dia 21 de julho, após 120 dias fechados e, até o momento, comércio, ambulantes, a realização de piqueniques e a aglomeração de pessoas permanece vetada. Além disso, o Ponto de Encontro Comunitário (PEC), os restaurantes e os quiosques ainda não podem abrir.

Veja os locais liberados para retorno das atividades: