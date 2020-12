Interdições serão realizadas no Eixo Monumental neste domingo

PUBLICIDADE

Os motoristas que vão circular de carro pelo Eixo Monumental no fim de semana deve ficar atento. Devido à corrida BSB RUN 10k, que ocorrerá no domingo (6), serão interditadas faixas de rolamento próximas ao canteiro central da via. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) interditará, a partir das 6h30, quatro faixas da Via N1, entre a Funarte e o viaduto, próximo à Epia, e três faixas da Via S1, entre a Funarte e a Praça do Cruzeiro.

A largada e a chegada ocorrerão no trecho de ligação entre as vias S1 e N1, na altura da Funarte. A previsão é que as vias sejam liberadas a partir das 10h. Durante o evento, equipes de fiscalização do Detran farão o controle de trânsito, atuando nas intervenções necessárias para garantir a fluidez e a segurança viária e coibir irregularidades.

As informações são da Agência Brasília