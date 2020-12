Instabilidade deixa Anvisa sem luz nesta terça-feira (1º)

PUBLICIDADE

A sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília, passar por instabilidade no fornecimento de energia elétrica nesta terça-feira (1º). A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que está acontecendo manutenção na rede elétrica do Guará e, por esse motivo, estão ocorrendo interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica na região.

Como o gerador da Anvisa está sendo utilizado para permitir a continuidade das atividades, quando a energia da CEB retorna e o gerador deixa de ser utilizado ocorre uma oscilação na rede de energia elétrica.