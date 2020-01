Inscrições da Escs para o Sisu 2020 já estão abertas

PUBLICIDADE 

Já estão abertas as inscrições da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) aos estudantes que conseguiram média suficiente para ingressar nos cursos de medicina e de enfermagem pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). São 80 vagas disponíveis, sendo a inscrição gratuita. As inscrições ficam abertas até 26 de janeiro.

A escola faz parte do complexo da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), vinculada à Secretaria de Saúde (SES). Das 80 vagas oferecidas pela Escs, 32 são reservadas para quem ingressar pelo sistema de cotas.

Poderá se inscrever no processo seletivo somente o candidato que tenha participado da edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e que, cumulativamente, tenha obtido notas mínimas, conforme especificado no Edital nº 37/2019.

Inscrição para seleção

Ao se inscrever, o candidato deverá optar pela ampla concorrência ou pela reserva de vagas (sistema de cotas), conforme a Lei Distrital nº 3.361, de 15 de junho de 2004.

A Escs adota a reserva de vagas para candidatos que tenham cursado, integral e exclusivamente, o ensino fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. A divulgação do resultado da seleção está prevista para o dia 28 deste mês, no endereço eletrônico do Sisu.

As matrículas

O período de matrícula nos dois cursos de graduação da Escs tem previsão de ser estabelecido entre os dias 29, 30 e 31 deste mês e 3 e 4 de fevereiro. Todos os candidatos convocados, tanto os classificados (dentro do número de vagas) quanto os suplentes, deverão seguir os procedimentos previstos no edital para fazer a matrícula.

O fato de o nome do candidato suplente constar entre os selecionados nas chamadas das listas de espera divulgadas não assegura o direito à confirmação da matrícula: apenas o habilita a concorrer às vagas surgidas após o preenchimento das remanescentes.

Portanto, a matrícula está condicionada exclusivamente à existência de vaga no curso pretendido, além do atendimento ao edital do Sisu e ao Edital nº 37 da Escs. A matrícula para as vagas remanescentes nos cursos de graduação tem data estimada entre 11 e 12 de fevereiro.

Lista de espera

O candidato precisa ficar atento e acompanhar as convocações destinadas ao preenchimento das vagas em lista de espera, observando prazos, procedimentos e documentos exigidos para matrícula, inclusive horários e locais de atendimento.

De acordo com a direção da Escs, o candidato deve verificar as informações constantes no Termo de Adesão da escola à primeira edição do Sisu 2019 e se certificar de que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer à vaga pretendida.

É necessário que, no momento da inscrição, o candidato fique atento aos documentos exigidos para a efetivação da matrícula, em caso de aprovação, de acordo com a opção de concorrência.

Com informações da Agência Brasília.