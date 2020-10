Inmet prevê céu nublado em todo o DF; expectativa é de chuva durante a tarde desta quarta-feira

PUBLICIDADE

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estimativa é de que o céu permanecerá fechado nesta quarta-feira (28). Em algumas localidades, como na região de Águas Emendadas, em Planaltina, e no Paranoá, já houve registro de chuva. No restante do Distrito Federal e entorno, chuvas mais intensas devem ocorrer entre a tarde e a noite de hoje.

A expectativa é de que as temperaturas variem entre 17°C e 27°C e a umidade fique entre 100% e 55%. Do início do mês até a manhã desta quarta-feira, já choveu o equivalente a 81% da média histórica para o mês de outubro. A média das precipitações, até agora, é de 129,1 mm em todo o DF.

Dessa forma, é provável que o volume de chuva ultrapasse a média esperada para o mês, de acordo com os anos anteriores. Devido ao risco de tempestades, o Inmet declarou alerta laranja para o Distrito Federal.