Inclusão é a palavra de ordem

Por Robério Negreiros*

Nelson Rodrigues, sabiamente, disse que toda a unanimidade é burra. Meus pais, assim como o da maioria das pessoas com consciência cidadã, me ensinaram que seguir a massa é o mais fácil, mas sempre é o caminho para o cadafalso moral. Logo, não sou dessas vozes que se juntam ao coro do momento cantando aleluia ao um novo pretenso messias que surge regurgitado pelos ódios da classe média brasileira.

O que é certo: é certo. Sem flexibilizações politiqueiras. Esse é o resumo do meu pensamento.

Fiz esse preambulo para tratar de um assunto que está sendo atingido de morte pelas novas mamucabeiras nacionais: a inclusão das pessoas com deficiência. No dia de hoje, (25) o governador Ibaneis Rocha sancionou a Lei Distrital 6729 de 2020 instituindo campanha para ampliar a inclusão de pessoa com deficiência nas escolas públicas e privadas do Distrito Federal. Trata-se de um trincheira para tentar conter o avanço de forças reacionárias contra essa população de cidadãos que trabalham, geram emprego e renda, pagam impostos como todos nós, mas que estão vendo seus direitos ameaçados.

Aliás, desde de John Locke e seu contrato social e a proliferação dos ideais liberais pelo mundo que não se vê ofensiva tão grave assim. Por aqui, por exemplo, o Governo Federal editou o decreto 10.502 de 30 de setembro de 2020 que vai na contramão do bom senso. Segundo o texto, está ressuscitada a famigerada, mal urdida e mal sucedida Politica Nacional de Educação Especial. Uma ideia que, ao meu ver, precisa ser combatida como fizeram os liberais que opuseram-se ao conservadorismo tradicional e procuraram substituir o absolutismo no governo pela democracia representativa e pelo Estado de direito.

Apelo para a ciência e a razão em favor do povo. Opiniões desprovidas de lastro no conhecimento e na necessidade de fazer o bem comum, cunhados apenas nos colinas do ódio não podem colocar à margem uma população inteira de pessoas que contribuem para fazer do Brasil uma nação forte e uma mão amiga, exemplo para outros países, como temos sido desde a redemocratização.

Se Nelson Rodrigues está certo, e tenho certeza que está, eu sou uma voz contraria a essa maré insidiosa e de voz única que está assolando a nossa nação e nos transformando em pessoas cheias de deficiências de caráter e de bom senso.

* Robério Negreiros é Deputado Distrital pelo PSD/DF