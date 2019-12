Incêndio deixa três pessoas feridas na Estrutural

PUBLICIDADE 

Um incêndio em uma residência da quadra 1 do Setor Leste, na Cidade Estrutural, vitimou três pessoas na manhã desta quarta-feira (18).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), dentre as vítimas, há uma criança de 4 anos que teve cerca de 99% do corpo queimado, com queimaduras de 1º 2º e 3º graus. Ela foi levada para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

As outras duas vítimas acabaram inalando muita fumaça. Dentre elas, há uma senhora, de idade ainda não informada, que sofre de asma.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. As vítimas não foram identificadas.

Aguarde mais informações.