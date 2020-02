IGESDF busca qualificação para atestar melhorias no Hospital de Base

PUBLICIDADE 

O Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (IGESDF), após realizar série de melhorias para aumentar o padrão do atendimento no Hospital de Base, busca a Certificação em Acreditação Hospitalar, nível 1, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

O diretor-presidente do IGESDF, Francisco Araújo, destacou a importância do reconhecimento. “O que nos sustenta aqui é o nosso contrato de gestão com a Secretaria de Saúde do DF. Somos avaliados pelo resultado que produzimos. Por isso, cada um dos trabalhadores tem uma importância muito grande fazendo a sua parte para conseguirmos essa certificação, que será mais um reconhecimento a todo o trabalho que está sendo feito no Hospital de Base”, frisou.

Já o vice-presidente, Sérgio Costa, destacou que a alta gestão já está alinhada ao processo de certificação. “Para cumprir com essa missão e consolidar o nosso modelo de gestão, agora, precisamos realizar ações engajadas que venham ao encontro da organização e da estruturação dos processos”, ressaltou.

“Aqui, temos os melhores profissionais e a acreditação é um diploma do que nós já fazemos, porque é o reconhecimento da qualidade, da segurança e do comprometimento da nossa instituição”, complementou o diretor de Atenção à Saúde do IGESDF, Júlio Ferreira, ao reforçou a importância de unir esforços para alcançar essa meta.

A acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde. Para ser acreditada, a organização precisa comprovadamente atender aos padrões definidos pela ONA, reconhecidos internacionalmente.

Por isso, aumentar a transparência dos processos de trabalho com a formalização e documentação do que está sendo feito foi uma das orientações frisadas pelo superintendente do Hospital de Base, Antônio Bonaparte. “Temos que seguir rotinas e protolocos de forma padrão em relação ao que nós já sabemos fazer. Basta documentar. Precisamos realmente do envolvimento dos líderes para captar os trabalhadores da ponta a ingressarem nesse processo”, orientou.

A gerente de Qualidade do IGESDF, Simone Barcelos, esclareceu que para o HB ser acreditado é necessário atender aos requisitos formais, técnicos e de estrutura para a sua atividade, conforme legislação correspondente, além de identificar riscos específicos e gerenciar com foco na segurança.

Entre os benefícios da acreditação estão padronização dos processos de trabalho que facilitam a organização das tarefas, evita desperdício e gera economia de recursos, melhora a qualidade e a produtividade, aumenta a satisfação dos usuários do serviço, em um processo de melhoria contínua.