Iges-DF amplia vacinação para todos os profissionais de saúde

A Secretaria de Saúde ampliou o público-alvo priorizado nesta primeira etapa de vacinação contra a covid-19. O grupo ganha os profissionais de saúde das unidades administradas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) como primeiros na fila da imunização.

A circular nº 01/2021, inicialmente publicada em 19 de janeiro, foi atualizada nessa segunda-feira (25). O documento inclui, entre os novos grupos prioritários, “os trabalhadores de saúde da Rede SES-DF de todos os níveis de atenção à saúde, bem como do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (…)”.

“A prioridade continua para os profissionais da linha de frente, mas, conforme formos recebendo novas doses, incluiremos todos os outros trabalhadores de saúde, gradativamente, dentro do que está previsto no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde”, afirmou o presidente do Iges-DF, Paulo Ricardo.

Hospital Regional de Santa Maria

O Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) recebeu nesta terça (26) mil novas doses da CoronaVac e iniciou a vacinação em segunda fase para todos os profissionais de saúde ativos na unidade. Somente hoje, 300 colaboradores foram imunizados por ordem de chegada.

“Hoje começamos o mutirão para vacinar outros profissionais, em comum acordo com a circular da SES. Houve a distribuição de senhas para os servidores ativos, terceirizados, celetistas, estatutários, residentes e outros”, detalhou o superintendente do HRSM, Willy Pereira.

Hospital de Base

Nesta quarta-feira (27), o Hospital de Base vai receber 500 doses da CoronaVac, e a segunda fase da vacinação está prevista para começar às 9h.

“Vacinaremos os trabalhadores do Pronto-Socorro, de todas as áreas Covid, do Serviço de Pronto Atendimento, das UTIs [unidades de terapia intensiva] e do Centro Cirúrgico. Quando forem disponibilizadas mais doses, vamos vacinar os demais trabalhadores da saúde”, detalhou o superintendente do HB, Lucas Seixas.

Balanço da vacinação no DF

A vacinação contra a Covid-19 no DF teve início no dia 19 deste mês. Até o início da noite desta segunda-feira (25), foram aplicadas 18.522 doses. O balanço fica disponível no site da Secretaria de Saúde, em banner fixo na página principal, e no portal Info Saúde-DF. A atualização ocorre diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 19h.

As informações são da Agência Brasília