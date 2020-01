IFB convoca para matrícula referente ao processo seletivo 2020/1

PUBLICIDADE 

O Instituto Federal de Brasília (IFB) publicou os resultados dos sorteios das vagas do Processo Seletivo 2020/1º para cursos técnicos. Confira as listas dos sorteados e, se o seu nome estiver entre os convocados em primeira chamada, comece a preparar a lista de documentos e reserve o período de 6 a 9 de janeiro de 2020 para entregá-los no registro escolar da unidade do IFB do curso escolhido. Os candidatos que foram classificados em “lista de espera” devem aguardar a convocação para manifestação de interesse na vaga, que será publicada, se houver, no dia 15 de janeiro de 2020.

O Instituto Federal de Brasília (IFB) recebeu um total de 22.459 inscrições para o Processo Seletivo 2020/1, que encerrou nessa segunda-feira, 2 de dezembro. Foram ofertadas 2.418 vagas, o que gerou uma média de mais de nove candidatos inscritos para cada vaga oferecida. O curso que teve maior procura foi o Técnico em Segurança do Trabalho (Campus Ceilândia), com 2.934 inscrições, seguido do curso Técnico em Informática Integrado e Subsequente ao Ensino Médio (ambos do Campus Brasília), com 1.405 e 1.344 inscritos, respectivamente. Essa seleção foi o segundo processo seletivo com o maior número de inscritos da história do IFB. Acesse, no final da matéria, o número de inscritos em cada curso, divididos por modalidade.

Cronograma

No dia 5 de dezembro foram publicados os resultados preliminares da análise da documentação comprobatória da reserva de vagas. O resultado do sorteio foi divulgado no dia 20 de dezembro, e as matrículas em primeira chamada acontecem de 6 a 9 de janeiro de 2019. Mais informações sobre a lista dos sorteados, convocação em primeira chamada e a documentação necessária para matrícula em www.ifb.edu.br ou no link https://www.ifb.edu.br/estude-no-ifb/noticias