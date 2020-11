IFB abre 200 vagas para cursos gratuitos no Campus São Sebastião

PUBLICIDADE

O Campus São Sebastião do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) lançou, nessa quinta-feira (12), Chamada Pública com 200 vagas para cursos de Formação Inicial e Continuada.

As vagas são para os seguintes cursos:

Língua Brasileira de Sinais (Libras) – 60 horas (vespertino) – 40 vagas

Artes Visuais do PAS do 3º Ano – 80 horas (matutino) – 40 vagas

Obras musicais do PAS do 3º Ano – 80 horas (vespertino) – 40 vagas

Operador de Computador – 200 horas (vespertino) – 80 vagas

Monitor Infantil – 200 horas (a distância) – 40 vagas

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrições (veja os documentos na Chamada Pública 01/2020) e com o formulário eletrônico no período de 16 de novembro ao dia 20 de novembro. O início das aulas presenciais está previsto para o dia 1º de dezembro. O edital pode ser acessado por meio do site do instituto.