Ibram convoca brigadistas florestais aprovados em processo seletivo para contratação

Termina nesta sexta-feira (7) o prazo para que os candidatos classificados no processo seletivo de contratação temporária de brigadistas florestais do Instituto Brasília Ambienta levem os documentos à Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) do instituto – 511 Norte, Bloco C, térreo.

A ordem de atendimento será das 9h às 12h ou das 13h30 às 16h30, conforme a escolha feita pelo candidato após o preenchimento do formulário de contratação.

São oferecidas 148 vagas, sendo 120 para brigadistas florestais combatentes, 24 para chefes de brigada e quatro para supervisores de brigada. A contratação faz parte do Plano de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais (Ppcif), elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema) para combater incêndios nas unidades de conservação do DF.

Os novos profissionais também vão trabalhar em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e demais órgãos que compõem o PPcif.

