Ibram concede licença para desenvolvimento do Paranoazinho

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) concedeu a licença de instalação necessária para que a Urbanizadora Paranoazinho S/A possa fazer o parcelamento do solo do bairro Urbitá, do Paranoazinho, em Sobradinho. A decisão consta em Diário Oficial (DODF) publicado nesta quarta-feira (27).

Com isso, as obras para futura habitação na região podem ser iniciadas. O Urbitá fica localizado às margens da BR-020, entre o Setor Habitacional Boa Vista e a região de Sobradinho, a 20 km do centro da capital federal.

Confira a decisão na íntegra (página 40).