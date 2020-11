Ibaneis vê novo Refis como “resgate da pequena economia” do DF

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) sancionou, nesta segunda-feira (9), o novo Programa de Incentivo à Regularização Fiscal (Refis 2020). O governador Ibaneis Rocha classificou o programa como uma medida de “resgate da pequena economia do Distrito Federal”

“Esse refis era um anseio, sim, da população, desde a época em que eu andava nos comércios, nas feiras do DF”, declarou o governador. Ibaneis também fez críticas ao antigo Diferencial de Alíquiota (Difal), extinguido em abril do ano passado. Na visão do governador, o programa prejudicava o micro e pequeno empresário, que não conseguia pagar dívidas e comprar produtos para revenda.

Antes de encerrar, Ibaneis declarou que espera ver o Novo refis gerando “o maior número de empregos possível” no DF e pediu urgência às secretarias para colocá-lo em prática. “Época de pandemia é época difícil, que não se sabe os rumos que se vai tomar, mas nós estamos no rumo certo”, disse. “Nós vamos estar ajudando aquele desempregado que está precisando e que vai precisar ainda mais ao longo do ano de 2021”.

Leia mais: Deputados distritais aprovam, em dois turnos, projeto do novo Refis

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente da Federação das Indústrias de Brasília (Fibra), Jamal Bittar, afirmou que o Refis “salvou o final de ano”. “Nós precisávamos de um estímulo no meio de tanta dificuldade. E o Refis foi um estímulo”, declarou. “Se você mantiver os empregos, você já faz um bem.”

Bittar defendeu a criação de uma reforma tributária, tanto local quanto nacional, e afirmou que, enquanto não ela não for realizada, o DF precisará de um Refis todo ano.

O secretário de Economia, André Clemente, exaltou a criação do Refis, que, no início, recebeu reprovações. “O DF não suportava mais uma carga tributária tão alta”, avalia. “não basta só refis

O presidente da Câmara Legislativa (CLDF), deputado Rafael Prudente, iniciou o discurso ‘quebrando o gelo’ e citando a derrota do Flamengo frente ao Atlético-MG. Depois, entrou no assunto Refis e o classificou como “atípico e diferente” por conta do cenário de pandemia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também estiveram na cerimônia o vice-governador Paco Britto, o vice-presidente da CLDF, deputado Rodrigo Delmasso, o líder do governo na Casa, Cláudio Abrantes, o parlamentar Roosevelt Vilela, entre outros membros do Executivo local.