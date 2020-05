Ibaneis vê Celina Leão como gestora ideal para Secretaria de Esportes

PUBLICIDADE 

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha aproveitou a inauguração do terminal rodoviário de Sobradinho para anunciar a ida da deputada Celina Leão (PP) para a secretaria de Esportes em substituição a Leandro Cruz. Embora as negociações para troca tenham começado há cerca de um mês, após o anúncio Celina reuniu-se com o governador Ibaneis para decidir sobre o convite recebido. Enquanto aguardava a reunião, o irmão da parlamentar, atendeu o celular de Celina e perguntado se ela iria aceitar o convite ele respondeu que aquela era uma decisão que cabia apenas a Celina tomar, levando a crer que o convite ainda estava sendo avaliado.

Definida como uma pessoa que gosta muito de esportes, Ibaneis viu na parlamentar aliada a gestora ideal para o cargo. Ao longo do dia ex-colegas da Câmara Legislativa, na qual Celina exerceu dois mandatos, lembraram do seu gosto pelo esporte. O vice-presidente da CLDF, deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos), disse que com a troca no comando da secretaria Brasília perde e ganha. “Perde porque na gestão de Leandro foi pago na cidade o maior número de bolsas atleta – programa que patrocina individualmente atletas e para-atletas de alto nível – e ganha porque Celina é uma guerreira, que fará muito pelo esporte da cidade”.

Outro que comemorou a ida de Celina Leão para a secretaria de Esportes do GDF foi o deputado Júlio César. “Tenho certeza que a chegada da deputada Celina Leão à secretaria de Esportes renderá bons frutos no meio esportivo. Que essa nova gestão possa resgatar a importância do esporte no DF, quebrando barreiras, ajustando diálogos e valorizando os atletas e para-atletas de todas as modalidades esportivas olímpicas e não olímpicas”.

O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e presidente do MDB local, deputado Rafael Prudente, disse por meio de sua assessoria disse:” a deputada Celina Leão é experiente, tem ajudado muito Brasília no Congresso Nacional. Seu trabalho foi reconhecido, por isso recebeu a missão de levantar o esporte”.

Quanto ao suplente de Celina, que assumirá sua vaga na Câmara dos Deputados, o ex-vice-governador do DF, Tadeu Filippelli, Prudente o classificou como um parlamentar experiente, que terá a missão de dar andamento aos projetos da cidade no Congresso Nacional. “Ganha o MDB local e o MDB nacional”, destacou o parlamentar. Já Filippelli, procurado pela reportagem, disse que preferia não falar neste momento. O político é réu na numa ação sobre um esquema de corrupção na construção do BRT Sul. Ele e o ex-governador Agnelo Queiroz tiveram os bens bloqueados pelo juiz federal Eduardo Rocha Penteado.

