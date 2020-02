Ibaneis propõe monitoramento de motoristas de aplicativo

PUBLICIDADE 

Com o objetivo de reforçar a segurança dos motoristas de aplicativos, assim como a dos passageiros, o Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, pretende criar uma central de monitoramento dos carros que estão em viagem pela cidade. Além desta medida, o governador pretende proibir o pagamento das corridas com dinheiro em espécie.

Para isso, nos próximos dias será apresentado um substitutivo – espécie de emenda – ao Projeto de Lei n° 717/19, do deputado distrital Daniel Donizete, que altera algumas regras estabelecidas para o serviço de transporte por aplicativo.

Durante visita de uma comitiva de motoristas ao Palácio do Buriti nesta segunda-feira (10), o governador lembrou que quanto maior for a segurança aos motoristas, mais estarão assistidos passageiros e turistas. E reforçou “Sempre que estiverem envolvidas vidas, o governo vai tratar [do assunto] com muito cuidado e preocupação.

Pedido de prioridade

Segundo o chefe do Executivo, o GDF vai buscar a Câmara Legislativa para dar prioridade ao tema. “Vamos pedir para nossa base incluir o tema no colégio de líderes hoje ainda, isso para conseguirmos emplacar o mais rápido possível esse substitutivo na pauta de votações”, disse.

No texto, o governo vai estipular a obrigatoriedade de as empresas criarem centrais de monitoramento das corridas interligadas à Secretaria de Segurança Pública (SSP). “Elas instalam a central e a gente faz a triagem. Vamos tratar isto como prioridade”, disse o secretário de Segurança, Anderson Torres, presente à audiência com os motoristas.

O governador reforçou o pedido de adicionar, ao texto legislativo, um dispositivo que restrinja as operações financeiras à plataforma digital. “Vamos pedir para incluir a proibição de pagamento em dinheiro, porque esse é um dos principais pontos que geram a insegurança”, detalhou Ibaneis.

Linha de crédito

O presidente do Sindicato dos Motoristas Autônomos por Aplicativos do DF (Sindmaap), Marcelo Chaves, lembrou que a violência está atingindo a categoria de maneira muito veloz. “Só nesse ano, dois colegas foram assassinados e mais de 100 assaltos foram registrados”, contabiliza.

Chaves acredita que a lei proposta pelo governo local vai dividir um pouco a responsabilidade com os aplicativos. “O que for para ampliar nossa segurança é bem-vindo”, comenta. Ele reforça que o governador se comprometeu a buscar, junto ao Banco de Brasília (BRB), uma linha de crédito diferenciada para aquisição de blindagem nos carros. “É uma forma de ajudar – quem quiser, é claro – a colocar uma cabine blindada para separar o motorista de possíveis assaltantes”, explicou.

Com informações da Agência Brasília.