Ibaneis participa de solenidade de entrega da obra de tesourinha na Asa Sul

Na manhã desta sexta-feira (26), o Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou da solenidade de entrega das obras da tesourinha da 103/104 sul. De Mercedes, o chefe do Executivo chegou no local por volta de 9h20.

Participaram do evento o secretário de Obras e Infraestrutura, Luciano Carvalho, secretário de Relações Institucionais, Vítor Paulo, a chefe de gabinete de Governadoria, Juliana Pinheiro, o diretor da Novacap, Fernando Leite, o presidente da Terracap, Izídio Santos, o chefe de Gabinete do vice-governador, Paulo César Chaves, o diretor-geral do Detran-DF, Zélio Maia e a administradora-geral do Plano Piloto, Ilca Teodoro.

Na solenidade, acompanhado do filho, Ibaneis afirmou que a equipe de obras do GDF é “a melhor”. “Nós temos um grande projeto para essa cidade. […] Nós conseguimos avançar muito e avançar com carinho para reformar a cidade. Construímos Brasília para 60 anos e a cidade ficou, por 60 anos, vivendo no abandono. Recebemos a cidade já desmanchada, como era o caso do viaduto da Galeria dos Estados. Todo esse grupo veio a formatar, durante o primeiro ano de governo, tudo aquilo que seria feito neste ano”, disse o governador.

“Nós temos a possibilidade de entregar todas as tesourinhas do Plano Piloto reformadas, nós temos a possibilidade, até o início do próximo ano, de entregar toda a W3 Sul reconstruída, e é por esse esforço que está sendo possível chegar às consequências que nós temos em todas as áreas”, completou o chefe do Executivo.

