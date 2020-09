Ibaneis libera volta de shows ao vivo em bares e restaurantes

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal autorizou a realização de shows ao vivo em bares e restaurantes. A medida foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira (14) e já está em vigor.

No entanto, permanece a obrigatoriedade do uso de máscaras e os comerciantes ainda precisam manter o distanciamento mínimo entre os clientes. As atrações musicais estavam suspensas desde março, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Os bares e restaurantes foram autorizados a reabrir no mês de julho, no entanto, os shows ainda não eram permitidos.

De acordo com o balanço da Secretaria de Saúde, divulgado na noite deste domingo (13), o Distrito Federal registra 2.899 mortes pela Covid-19. Ao todo, já foram registrados 176.837 casos desde o início da pandemia. Desse total, 13.604 novos infectados foram confirmados apenas neste mês de setembro.