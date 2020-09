Em reunião, Secretaria de Cultura trata de retorno da música ao vivo no DF

PUBLICIDADE

Primeira categoria a parar e uma das únicas que ainda não voltaram a trabalhar no Distrito Federal, os músicos estão pedindo socorro ao governo da capital federal. A Secretaria de Cultura já redigiu um ofício que será encaminhado ao Buriti pedindo o retorno dessa atividade, seguindo todas as orientações sanitárias.

Em reunião realizada nesta quinta-feira (3), no Buriti, os secretários Paulo Vitor e Bartolomeu Rodrigues se reuniu com representantes de pelo menos 7 mil músicos do DF. O deputado federal Luis Miranda (DEM/DF), que fez a intermediação entre os músicos e o GDF, pediu ao secretário Bartolomeu para que o retorno dos profissionais pudesse ocorrer ainda este final de semana.

“Por que agora? A gente tem observado que as outras áreas voltaram de forma ordeira. A população está pronta para ter música ao vivo. Do jeito que a regra manda e principalmente remunerar os músicos. A gente precisa dos artistas”, disse o parlamentar.

Representando a Associação dos Músicos e Artistas Populares do Distrito Federal e Entorno, o produtor musical Cacá Silva ressaltou que os músicos querem voltar a trabalhar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o secretário de Cultura do DF, Bartolomeu Rodrigues, existe uma preocupação com os profissionais. “Tem músicos sem condições de colocar a comida no prato. A cultura foi a primeira vítima da Covid”, disse. Rodrigues afirmou que enviará ao governador Ibaneis Rocha um ofício para o retorno da atividades dos músicos. O documento terá caráter “urgentíssimo”.