Ibaneis já estuda reabertura de shoppings no DF

Após participar de coletiva de imprensa no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (22), o governador do Distrito Federal conversou com jornalistas e falou sobre a possibilidade de reabertura de mais estabelecimentos na capital e aumento de locais para testagem de coronavírus na população.

O governador explicou como estão funcionando os estudos para retomar as atividades na capital. “Shopping centers, para abrirem, estão comprando testes para seus colaboradores e o GDF cederá profissionais da secretaria para realizá-los”, explica o chefe do Executivo.

Além disso, a determinação é de que os shoppings tenham medidor de temperatura em massa e medidor de temperatura manual, além de fornecer máscaras para todos os funcionários e frequentadores. As praças de alimentação também funcionarão de maneira diferente, sendo vetado o consumo no local. Segundo Ibaneis, os restaurantes poderão funcionar por meio de serviço de delivery (entrega) e take out (consumidor vai até o local e retira o pedido).

Entretanto, a data para que os shoppings da capital sejam reabertos ainda não foi definida e os estudos para garantir a segurança dos funcionários e frequentadores continuam com a parceria entre o GDF e os responsáveis por cada shopping.

O governador disse, também, que está se reunindo com todos os setores do Distrito Federal. “Cada um tem as suas peculiaridades”, explicou Ibaneis. Segundo ele, os representantes se reunirão com ele na manhã desta quinta-feira (23) para apresentar as propostas de medidas para reabertura. Essas propostas serão estudadas em conjunto com a Secretaria de Saúde e demais entidades para possibilitar o retorno aos trabalhos.

Vale lembrar que, na tarde desta quarta-feira (22), Ibaneis liberou o funcionamento de escritórios e profissionais autônomos das seguintes áreas:

Advocacia

Contabilidade

Engenharia

Arquitetura

Imobiliária

Novos locais para testagem em massa

Segundo o governador, ainda amanhã (23), os shoppings Iguatemi Brasília, no Lago Norte, e ParkShopping, no Guará, cederão espaços de seus estacionamentos para testagem da população. É importante ressaltar que apenas pessoas com sintomas de gripe, incluindo febre, poderão fazer o teste. A Secretaria de Saúde orienta o paciente a não descer do carro, saia de casa com máscara e leve documento de identificação e comprovante de endereço. Todos farão cadastro prévio e triagem de temperatura, feita pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Segundo o governador, antes das medidas de isolamento, o DF tinha cerca de 1,2 milhões de pessoas nas ruas e, com a retomada das atividades de maneira gradual, a previsão é de que isso caia pela metade, entre 500 e 600 mil pessoas circulando pelas ruas. Para garantir a segurança, o GDF fará a doação de 1 milhão de máscaras para a população. A ideia é que a distribuição seja feita, por exemplo, no transporte público da capital.