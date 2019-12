Ibaneis dá posse a Bartolomeu Rodrigues

PUBLICIDADE 

A secretaria de cultura do Distrito Federal passou por uma importante mudança nesse fim de ano, a troca do secretário. O jornalista Bartolomeu Rodrigues, o Bartô como é conhecido, assumiu a secretaria nesta segunda-feira (23/12) e com o cargo, vieram os desafios: organizar as comemorações de 60 anos da capital e do carnaval, tocar o projeto de reabertura do Teatro Nacional e construir o Museu da Bíblia.

“Eu sei que você tem competência. Eu estou tranquilo porque eu sei que você vai dar conta de tudo”, atestou Ibaneis, em rápida cerimônia de posse em seu gabinete, no Palácio do Buriti.

Ciente do que aguardava, Bartô, que é Pernambucano de Serra Talhada, fez questão de acalmar os foliões sobre as incerteza que acercam as festividades do ano que vem.

“Tenho um carinho aos bloquinhos de rua. Tenho origem pernambucana”, enfatizou. “O estado não pode ser Mecena da Cultura.”

Um dos projetos para a nova gestão é a criação do Museu da Bíblia, cuja a pedra fundamental foi criada no último dia 18. O espeço será erguido no Eixo Monumental, próximo à Estrada Parque Indústrias e Abastecimento .

Bartô assume no lugar de Adão Cândido, exonerado na última quinta-feira (19). A mudança de titular da pasta foi explicada pelo governador. “O Adão fez um bom trabalho, mas eu acho que precisamos avançar, pacificar um pouco o setor cultural. Ele ficou muito desgastado com os embates. É uma mudança de rumo dentro da Cultura. Não voltando ao passado, que não deu certo. Então, acredito que o Bartô tem mais condições, sem desmerecer o Adão”, ponderou Ibaneis.

Adão Cândido priorizou justamente a restauração de monumentos e espaços culturais, como o Teatro Nacional, em detrimento aos projetos da classe artística da capital federal. Um dos episódios que deram a medida do mal-estar entre o titular da pasta e os artistas, nos onze meses de gestão de Adão, foi o cancelamento do edital Áreas Culturais, do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) de 2018.

