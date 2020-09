Ibaneis anuncia obras na Feira do Guará

PUBLICIDADE

O governador Ibaneis Rocha anunciou obras na Feira do Guará para começarem já na próxima semana. A notícia foi dada em primeira mão, pelo próprio governador, na manhã deste sábado (26), aos comerciantes e feirantes, durante visita ao espaço.

“Vamos começar logo as reformas, principalmente nos telhados, que é uma reinvindicação antiga de todos os feirantes”, observou o chefe de Estado. A reforma no telhado é aguardada há 20 anos pelos 700 feirantes.

Além da recuperação completa dos 13 mil metros quadrados de telhado, o pacote de intervenção na feira inclui construção de mezaninos para todas as bancas, reformas nos banheiros e nas instalações elétricas.

As obras que serão executadas no cativo espaço da cidade fazem parte do programa Feira Legal e estarão sob responsabilidade da Novacap. Técnicos da empresa já visitaram o local e estão debruçados sobre os detalhes das futuras obras.

“Esse é o nosso governador, eu nem estava dormindo, de tão preocupada que estava com o teto da feira, com goteira, com chuva”, comentou Marilza Lopes, 42 anos, feirante há 20. “Se não fosse essa pandemia, que diminuiu o ritmo das obras, as coisas estariam bem melhores para vocês, mas vocês não ficarão no prejuízo”, tranquilizou Ibaneis.

Investimento

Ao todo, o GDF vai investir mais de R$ 80 milhões na região administrativa do Guará, ao longo de dois anos

Serão beneficiadas, diretamente, mais de 170 mil pessoas. Além da Feira, estão previstas no rol de obras da RA a duplicação da via de ligação da cidade ao Núcleo Bandeirante, a revitalização dos parques Ezechias Heringer e Denner, a reforma dos campos sintéticos, a cobertura de todas as quadras poliesportivas das escolas públicas e a construção da nova sede do Centro Interescolar de Línguas do Guará. Essas obras vão gerar centenas de emprego.

“A visita do governador à feira do Guará vem consolidar o nosso trabalho à frente da Administração, e mostra que ele se importa com as pessoas do Guará e da feira”, agradeceu a administradora da cidade, Luciane Gomes Quintana.

Há 25 anos atuando como comerciante na Feira do Guará, o vendedor de roupas e boné, Vandelson Araújo, 45 anos, ficou feliz com a notícia imediata da reforma do lugar ao qual dedicou boa parte da vida. “Estávamos nos sentindo abandonados pelo poder público, mas o governador Ibaneis é um homem sensível, tanto que veio aqui nos ouvir, vai cuidar muito bem da nossa feira”, elogiou.

Bem à vontade

Usando máscara, Ibaneis Rocha circulou pela feira e fez questão de ouvir todos aqueles que o abordavam. Não é segredo para ninguém que uma das paixões do governador são as feiras do DF.

Bem à vontade, comeu um pastel de carne com suco de abacaxi e hortelã ao lado do vice-governador, Paco Britto. Os dois foram acompanhados pelo secretário de Governo, José Humberto.

“Eu conheço essa feira desde 1985. Eu morava com minha tia aqui perto e vinha muito para comprar roupa”, lembrou. “O Guará é uma das cidades que tem executado com mais força o tapa-buraco, temos várias realizações da nossa administradora e agora vem a reforma aqui da feira”, reforçou o governador.

As informações são da Agência Brasília