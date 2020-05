Ibaneis anuncia a criação da Secretaria de Empreendedorismo

PUBLICIDADE 

Em entrevista à Rádio Atividade, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, revelou que o GDF criou uma nova secretaria, a de Empreendedorismo, que deve ser anunciada amanhã (11), no Diário Oficial do Distrito Federal.

“A nova secretaria vai cuidar do micro e do médio empreendedor, além daqueles que fazem parte do programa Desenvolve-DF (antigo Pró-DF), ajudando essas empresas a se recuperar”, declarou o chefe do Executivo. “A SDE vai continuar, o secretário Rui (Coutinho) vai continuar na busca de grandes empresas, grandes financiamentos nacionais e internacionais, o que acontece é que vamos atender os dois lados com mais atenção”, reforçou Ibaneis.

A atual subsecretária de Programas e Incentivos Econômicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fabiana Di Lúcia, vai assumir a nova secretaria. Ela fala que a meta é criar um canal de atuação entre os comércios e empresas que prestam serviços no DF nesse tempo de crise sanitária. “O objetivo é o de focar mais no setor produtivo, criar um diálogo mais intenso com a área, no sentindo de atenuar e combater os impactos nesses tempos de coronavírus”, comenta.

Não há indústria no Distrito Federal. A economia da cidade gira em torno, basicamente, dos comércios e empresas de serviços – a exemplo das que terceirizam mãos de obras nas áreas de limpeza, vigilância e computadores – que representam 94,3% do Produto Interno Bruto local. Especialistas apostam na expansão de setores considerados pontos fortes no DF como o agronegócio e o ramo da tecnologia. “A criação dessa pasta é uma promessa de campanha que o governador fez, uma demanda antiga que vai ser bom para os micros e médios empresários”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ruy Coutinho. “Eu vou ficar com o foguete e a secretaria de Empreendorismo com o alfinete”, brincou o secretário, pegando carona num comentário do governador.

Infraestrutura

Na mesma entrevista à radio, o governador também falou sobre a geração de empregos por meio da construção civil, citando, por exemplo, a construção do túnel que fará a ligação entre Taguatinga e as cidades de Ceilândia, Samambaia e Sol Nascente, uma obra estimada em R$ 250 milhões. “Tenho a convicção de que só vamos sair, efetivamente, dessa crise, com obras de infraestrutura, com muita construção civil, temos que apelar muito para esse setor para empregar aquelas pessoas carentes”, defendeu.

Com informações da Agência Brasília