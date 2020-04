Hotelaria Solidária: idosos têm até domingo para comparecerem

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) prorrogou até domingo, dia 26, o prazo para os idosos selecionados na ação Hotelaria Solidária se apresentarem ao hotel Brasília Palace, onde ficarão hospedados por três meses para se protegerem da Covid-19. No total, serão acolhidas nessa primeira fase 300 pessoas com 60 anos ou mais, de baixa renda e que residem em casas sem condições adequadas para fazer o isolamento domiciliar e evitar contaminação pelo coronavírus. A hospedagem é inteiramente gratuita para os idosos, incluindo alimentação e todas as atividades oferecidas.

Os idosos interessados em ingressar no programa ainda podem fazer a inscrição. O cadastro é feito pelo site http://suavidavalemuito. sejus.df.gov.br/inscricao- idoso/. Até o momento já estão inscritos mais de 700 idosos.

Para atender a demanda, a Sejus abrirá chamamento público, na segunda-feira (27/4), com objetivo de incluir novos hotéis na iniciativa e abrir mais vagas. Toda sexta-feira será feita a convocação de participantes, que serão chamados por e-mail ou telefone.

“Todos os idosos que recorrem ao programa passam por uma triagem da Sejus e da Secretaria de Saúde. Eles fazem a testagem da Covid-19 e apenas com o resultado negativo são inseridos no programa”, reiterou a secretária da Sejus, Marcela Passamani.

São selecionados os idosos que atenderem a todos os critérios do programa: ter 60 anos (completados até a data da publicação do edital) ou mais; residir no Distrito Federal; morar em domicílio onde não seja possível o isolamento domiciliar e/ou que esteja compartilhando moradia com pessoas suspeitas de infecção pelo coronavírus e impossibilitado de se manter em isolamento social.

Ainda são requisitos, ser de baixa renda, conforme os critérios estabelecidos pelo Decreto que dispõe sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; ter capacidade de autocuidado e autonomia para locomoção, bem como capacidade para realizar sua própria higiene pessoal e de fazer, sem dificuldades e sem ajuda, todas as atividades de vida diária; não apresentar febre e/ou sintomas respiratórios compatíveis com os da Covid- 19; quando testado para diagnóstico de contaminação pelo coronavírus, tenha resultado negativo.

Doações

A Sejus recebeu nesta sexta-feira (24), através do Portal do Voluntariado, a doação de 200 máscaras de tecido de uma empresa de roupa feminina. Os itens de proteção serão destinados aos idosos hospedados no Brasília Palace. Eles também foram contemplados com 200 kits de higiene. As doações podem ser feitas por cidadãos e empresas por meio do site: http://www. portaldovoluntariado.df.gov.br

Com informações da Agência Brasília