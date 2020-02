Hospital Santa Lúcia descarta possibilidade de paciente ter coronavírus

PUBLICIDADE 

No dia 25 de fevereiro, um paciente deu entrada no Hospital Santa Lúcia Norte com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Na tarde de hoje (27), por meio de um comunicado, o hospital informou que o exame apresentou resultado negativo para a detecção do Covid-19. De acordo a unidade de saúde, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) já foi notificada.

O paciente terá alta quando houver uma melhora no seu estado clínico. Até o momento, ele está consciente, orientado e aguarda o resultado de um exame solicitado ao Laboratório Central de Saúde Pública do DF (Lacen) que tem previsão para estar pronto no final desta tarde.

No comunicado à imprensa, o Grupo Santa Lúcia lembrou que segue os devidos protocolos para atender os pacientes e garantir a segurança dos profissionais do hospital que conta com avançados recursos de diagnóstico do Covid-19.