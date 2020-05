Hospital de Santa Maria abre novos leitos para atender pacientes com coronavírus

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (4) o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) recebeu dois representantes da Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde (Pró-Vida) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para apresentar as ações adotadas pela unidade de saúde no combate à pandemia do novo coronavírus.

Foram abertos, pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte ventilatório. Além disso, também foram abertos 26 leitos em um pronto-socorro criado especificadamente para a doença em uma área do ambulatório. Destes, 10 leitos de retaguarda para pacientes gravas contam com ventiladores mecânicos e 16 têm suporte de oxigênio.

“Estamos atentos para a pandemia e cumprindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e órgão de controle como o Ministério Público, na perspectiva de promover o melhor atendimento à população”, ressaltou o diretor-presidente do IGESDF, Sergio Costa, que acompanhou os assessores médicos do MPDFT, Márcio José Silva de Souza e Rodrigo Nascimento de Avellar Fonseca, durante a visita.

Todas as áreas onde funciona o atendimento para Covid-19 têm acesso restrito para garantir que não ocorra a contaminação, bem como contam com o monitoramento 24 horas de vigilantes que controlam a entrada e saída de pessoas.

Em conjunto com a abertura do pronto-socorro, foi montada uma tenda de triagem para pacientes com suspeita de Covid-19. A estrutura tem 200 metros quadrados e conta com um consultório e duas salas de triagem. Ao lado, foram instalados dois sanitários com rede de água e esgoto, que passam por higienização frequentemente.

Pensando na segurança dos colaboradores e pacientes, os profissionais de saúde que atendem casos confirmados têm acesso a uma área exclusiva de paramentação e desparamentação, refeitório e armários, em área limpa e isolada.

Além disso, foi reforçada a obrigatoriedade do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os profissionais do HRSM, conforme os protocolos da lei de biossegurança. Foram feitas diversas capacitações sobre condutas relativas ao uso de EPIs, que protegem contra o vírus. Os profissionais estão recebendo itens como máscaras, luvas, óculos, protetores faciais, capotes e macacões. Além disso, a equipe vem sendo acompanhada pelo Serviço de Psicologia e Psiquiatria da Unidade para dar suporte tendo em vista o impacto da pandemia.