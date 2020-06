Hospital de Base ensina como tratar pacientes de Covid-19 através de programa de âmbito nacional

PUBLICIDADE

O projeto Guia Existencial Para Enfrentamento da Pandemia na Atenção Primária à Saúde tem o intuito de informar os profissionais que prestam atendimento à pacientes com Covid-19. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) participa da iniciativa, que auxiliará funcionários de todo o país.

Através das orientações do cardiologista José Antonio, o Hospital de Base (HB) participa da ação. De forma remota, por meio de videoconferência, o profissional ensina como executar manobras de ressuscitação cardiopulmonar em pacientes com Covid-19.

“É importante levar o máximo de informações a todos os profissionais que atendem aos usuários do SUS. Desde os municípios mais distantes até as zonas rurais, aldeias indígenas, onde tiver uma Unidade Básica de Saúde funcionando. Ninguém escolhe onde vai enfrentar uma situação grave, é melhor estarem todos preparados”, ressaltou o cardiologista.

O projeto é promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). Além de instruir, a proposta também serve para atualizar os protocolos que foram modificados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia com a chegada do Coronavírus.

José Antonio lembra que por ser a Covid-19 uma doença nova, todos os treinamentos são atualizados constantemente. “Além disso, uma das nossas grandes preocupações é com a desparamentação, ou seja, a retirada dos equipamentos individuais de proteção quando termina um atendimento, pois é quando tem acontecido o maior número de contágio de profissionais de saúde. Por isso, os treinamentos constantes são necessários”, diz o cardiologista.

O diretor-presidente do IGESDF, Sergio Costa, destaca “a importância que o instituto tem dado à formação dos profissionais de saúde e a preocupação com a qualidade das informações que são repassadas internamente e divulgadas para o público externo. Tudo isso é determinante para uma prestação de serviço com mais qualidade e humanizado, num momento tão crítico como esse que estamos vivendo com a pandemia”.

Ele lembra que, há cerca de dois meses, “criamos uma plataforma EaD, aberta ao público, com informações precisas e de qualidade, além de constantemente atualizadas, o que nos permite atender a população de forma eficaz e efetiva”.