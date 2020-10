Homens fazem padeiro refém na Asa Norte

PUBLICIDADE

Um padeiro foi feito refém em uma padaria da 716 Norte na madrugada desta quarta-feira (21).

Por volta de 2h, dois homens arrombaram a padaria usando uma ferramenta conhecida como pé-de-cabra e renderam o padeiro Enquanto um deles mantinha a vítima refém e fazia ameaças com uma faca, o outro recolhia produtos. Foram levados maços de cigarro, um monitor e o celular do funcionário.

Após o crime, militares abordaram suspeitos no gramado entre a 116 Norte e o Eixão. No entanto, nada de ilícito foi encontrado com eles. Em barracas ao lado, os PMs encontraram os produtos roubados.

Os suspeitos foram levados à 5ª Delegacia de Polícia (área central), mas o padeiro não os reconheceu como autores do crime.