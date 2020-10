Homem é preso suspeito de pedofilia, em Valparaíso de Goiás

PUBLICIDADE

Um homem de 25 anos foi preso acusado de pedofilia em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. No celular do suspeito, a polícia encontrou diversos vídeos pornográficos dele com crianças de cinco e 12 anos.

A prisão ocorreu na quinta-feira (22), após uma denúncia anônima. De acordo com a Polícia Militar, a mãe do suspeito confirmou que o homem nas imagens era realmente o filho dela.

Em seguida, o jovem foi preso e levado até o Instituto Médico Legal (IML) e posteriormente foi encaminhado à delegacia de Valparaíso.