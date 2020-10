Homem é preso suspeito de matar avó, tia e primo em Santo Antônio do Descoberto-GO

PUBLICIDADE

Um homem, de 37 anos, foi preso, nessa terça-feira (13), suspeito de matar a avó, de 75 anos, a tia, de 51 anos, e o primo, de 7 anos. De acordo com a polícia, Gildeu Xavier é portador de doença psiquiátrica e toma medicação. O crime ocorreu em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal.

A Polícia Militar foi acionada por moradores da região, que informaram que um homem estava ameaçando pessoas com uma espingarda. Gildeu estava em uma estrada e não permitia que ninguém passasse pelo local.

Os agentes foram até a via e constataram que o suspeito estava com o ânimo alterado. No entanto, ele não efetuou nenhum disparo contra os policiais. Na sequência, o suspeito foi detido.

Um dos tios do acusado, o taxista João Francisco Batista, informou que Gildeu também tentou matar o próprio pai.

“Eu estou extremamente abalado. Eu estava trabalhando, recebi a notícia do meu irmão, que não conseguia nem falar”, disse ao Portal G1.

Ainda de acordo com João Francisco, o suspeito trabalhava como eletricista, mas havia se afastado da função e tentava aposentadoria por invalidez. No dia do crime, o agressor se aproximou da avó e ofereceu um presente. Na sequência, ele desferiu diversos golpes de faca contra a idosa.

O pai do suspeito foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Ele é a principal testemunha do crime.