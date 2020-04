Homem é preso por estupro do próprio filho em 2013

PUBLICIDADE 

Na tarde desta quarta-feira (1), as autoridades da 14ª DP (Gama) prenderam um homem de 34 anos suspeito de ter cometido crime de estupro de vulnerável contra o próprio filho, uma criança de 1 ano e 3 meses de idade, à época do crime, no Estado do Piauí, no ano de 2013.

Segundo a delegacia, no ano de 2018, o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva do detido, que passou a fugir das autoridades locais. O suspeito veio para o Distrito Federal com o objetivo de seguir para a França.

Em razão da pandemia, que culminou no cancelamento de voos, o homem não conseguiu sair do país e pode ser localizado e preso pelos policiais.

Após as formalidades legais, o homem foi encaminhado à carceragem da PCDF e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Com informações da PCDF