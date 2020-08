Homem é preso com espada, arco e flecha e munições

PUBLICIDADE

Na madrugada desta segunda-feira (3) o Grupo Tático Operacional da Ceilândia (Gtop 30) prendeu um homem que portava 11 munições calibre 38 (cinco cápsulas deflagradas, cinco recarregadas e uma de treino), além de uma espada e um arco flecha tipo besta.

Via COPOM, a equipe recebeu a informação de que um morador do conjunto H, da QNR 05, estava efetuando disparos de arma de fogo em via pública. Ao chegar ao endereço informado, a equipe deparou-se com um suspeito. Ele tentou fugir ao avistar os policiais militares, mas foi detido.

As munições e as armas foram encontradas na residência do suspeito. Os armamentos e o detido foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia (DP) para o registro do flagrante