Homem é preso com 7kg de maconha em Ceilândia

PUBLICIDADE 

Um homem foi preso com aproximadamente 7kg de maconha, no conjunto K da QNM 19, em Ceilândia Sul, por volta das 18h, desta quarta-feira (8).

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 8º Batalhão (Gtop 28) avistaram um homem em um Hyundai ix 35 em atitude suspeita e mandou que ele parasse. O suspeito desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir arremessando pela janela do veículo um tablete de aproximadamente 1kg de maconha.

Após ser abordado os policiais foram até a casa do suspeito e encontraram o restante da droga, duas balanças de precisão, papel filme, duas facas e R$ 4000,00 em dinheiro. O homem foi preso por tráfico de drogas na 15ª Delegacia.

Com informações da PMDF