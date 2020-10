Homem é preso após tentar matar desafeto com quatro tiros

PUBLICIDADE

Um homem disparou contra seu desafeto no Acampamento Saturnino de Brito, localizado no Trecho 1 do Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), e foi preso na manhã deste sábado (17).

De acordo com as autoridades, O detido de 34 anos atirou quatro vezes contra a vítma com um revólver de calibre .32.

O autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a arma, apreendida. Já a vítima foi levada com vida ao Hospital de Base, onde aguarda por cirurgia. A 1ª DP (Asa Sul) investiga o caso.