Homem é preso após colocar cão para cheirar lança-perfume

A 4ª Delegacia de Polícia (Guará) prendeu em flagrante um homem de 21 anos um homem suspeito de maus-tratos a um cachorro. A Polícia Civil (PCDF) deflagrou a operação após obter um vídeo onde o suspeito aparece com um amigo colocando o cão para cheirar lança-perfume.

O caso ocorreu no Setor Lúcio Costa, no Guará. O suspeito disse que adotou o cão há cerca de duas semanas. O animal, que ainda é filhote, apresentava claros sinais de maus-tratos: estava desidratado, com febre, com o pelo coberto de cinzas de cigarro e também com vermes. Segundo os policiais, ele também não foi vacinado.

Além disso, o local onde o cão foi encontrado estava sujo, repleto de fezes. O suspeito responderá por maus-tratos, podendo pegar até um ano de prisão. Ele assinou um termo se comprometendo a comparecer em juízo quando intimado e foi liberado.

Quanto ao cão, ele foi entregue aos cuidados da fundadora do Plante Sementes, organização que age em prol da causa animal e por pessoas em estado de vulnerabilidade. Saiba mais sobre o projeto.

