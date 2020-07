Homem é morto a tiros em frente ao filho de 5 anos no Recanto das Emas

PUBLICIDADE

De acordo com informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), um homem, de 27 anos, foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (30), na Quadra 802 do Recanto das Emas. A vítima foi alvejada por, ao menos, sete disparos de arma de fogo. O filho do homem, uma criança de 5 anos, teria presenciado tudo.

Durante o ataque, o menino também acabou ferido e precisou ser encaminhado até o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Na manhã desta quarta-feira (dia 1°), as autoridades informaram que o garoto ainda está no HRT, mas o quadro é considerado estável e a situação não é grave.

O pai da criança foi atingido nas costas e no peito. Ele veio a óbito antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) investiga o caso. O autor dos disparos não havia sido preso até a última atualização desta reportagem.