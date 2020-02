Homem é morto a tijoladas em Planaltina

PUBLICIDADE 

Um homem de 37 anos foi morto na manhã desta sexta-feira (28), em Planaltina. Rodrigo Pereira de Sousa foi atingido com tijoladas na região da cabeça.

Quando o Corpo de Bombeiros (CBMDF) chegou ao local, Rodrigo já estava sem vida, bastante ensanguentado. O corpo foi localizado no interior de uma clínica abandonada, ao lado do prédio do INSS.

A 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) investigará o caso em busca de suspeitos.