Homem é condenado a 21 anos por feminicídio

O Tribunal do Júri do Guará condenou na última quinta-feira (6) Márcio do Nascimento Batista a 21 anos de prisão, em regime inicial fechado, por matar a companheira Sandra Rodrigues.

De acordo com os autos, Márcio golpeou a mulher com instrumento contundente, causando traumatismo cranioencefálico, e em seguida, ateou fogo no contêiner onde moravam, matando a vítima por asfixia.

O crime ocorreu em março de 2018. Segundo os autos, Márcio assassinou sua mulher por ciúmes. O laudo constante no processo constatou que a vítima foi brutalmente espancada antes de morrer.

O magistrado ressaltou que não pode ser ignorado o fato de o acusado ter ateado fogo em um contêiner ao lado de área residencial, provocando riscos para toda a comunidade, situação que exige maior reprovação.

com informações do TJDFT