Homem é baleado por sobrinho de 16 anos em Brazlândia 

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (13), um homem, de 41 anos, foi baleado pelo sobrinho de 16 anos dentro de casa, em Brazlândia-DF.

A vítima foi atingida na costela e encaminhada ao hospital da região consciente, de acordo com a Polícia Civil. O adolescente ainda está foragido.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria atirado no tio para “vingar” uma suposta agressão praticada pelo homem contra a tia do adolescente.

O caso é investigado como tentativa de homicídio pela 11ª Delegacia de Polícia, no Núcleo Bandeirante.