Homem é baleado em assalto a ônibus; trio é apreendido

Um homem foi baleado durante um assalto a ônibus na QNO, em Ceilândia, na noite de segunda-feira (24). Após o crime, um suspeito foi preso e dois adolescentes foram apreendidos.

Um homem e uma adolescente entraram no ônibus, que fazia o trajeto Ceilândia/Águas Lindas de Goiás-GO, e anunciaram o assalto. Esta menor de idade, armada, pulou a roleta e, ameaçando os passageiros, foi recolhendo os pertences das vítimas. Um passageiro teria se recusado a entregar o celular, e a dupla mandou o motorista frear o coletivo para que todos descessem. Neste momento, o homem que não entregou o aparelho foi baleado na barriga. Em seguida, a dupla fugiu.

Cerca de 30 pessoas estavam no veículo. A vítima foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Até a última atualização desta matéria, o estado dele era gravíssimo.

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu os dois suspeitos do assalto e mais um jovem, que teria ajudado na fuga, minutos após o crime. Segundo a corporação, os três são responsáveis pelo aumento do índice de violência na região no Setor O nas últimas semanas. O homem e os dois adolescentes eram procurados há tempos.

Após a apreensão, os militares encontraram uma casa onde o trio guardava os itens roubados. Lá, foram vistos diversos celulares oriundos do assalto ao ônibus no qual estava o homem baleado. O local, segundo a PMDF, é insalubre, e era usado apenas para armazenar os produtos.

A ocorrência foi registrada na 24ª Delegacia de Polícia (Setor O). Agora, a Polícia Civil (PCDF) investiga o caso e trabalha para identificar se mais pessoas fazem parte do grupo criminoso.